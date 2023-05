Eerst bloemenwinkel op wielen, dan een pop-up en nu een vaste stek: Hannah (30) bouwt container om tot bloemenparadijsje

Van een bloemenwinkel op wielen naar een pop-up naar een vaste stek in een container: Hannah Vandenbussche (30) is geen fan van typische bloemenwinkels. De muzikante en floriste bouwde een container op het binnenplein van Dok Noord om tot een oase van bloemen.

Eind 2021 begon Hannah onder de naam Romantics Only met haar rijdende bloemenserre. Van daaruit verkocht ze elke zaterdag bloemen aan Dok Noord. Haar passie voor bloemen had ze niet lang daarvoor ontdekt tijdens een opleiding bloemschikken. “Het is elke keer een leuke uitdaging om een boeket van nul op te bouwen”, zegt de floriste.

Afgelopen zomer ging ze een stap verder in haar onderneming door op de Vrijdagmarkt de pop-up Boeket Boeket samen met Ewout De Cat op te richten. Daarin verkochten ze acht maanden lang bloemen en boeken. Hannah nam toen uiteraard het bloemengedeelte voor haar rekening. Eens het contract afgelopen was, ging ze op zoek naar een locatie voor een vaste bloemenwinkel.

Kriebels

“Ik wilde geen typische bloemenwinkel, want daar krijg ik een beetje de kriebels van. Uiteindelijk raakte ik ervan overtuigd dat het een container moest zijn, en hier aan Dok Noord stond nog één vrij. Ik heb hier het afgelopen jaar nog met mijn fiets gestaan tijdens feestdagen, en toen kreeg ik wel al de vraag of ik niet vaker kon komen”, vertelt Hannah. (lees verder onder de foto)

De container staat op het binnenplein van Dok Noord. — © lrg

Haar aanvraag voor de container werd goedgekeurd en in drie weken tijd bouwde Hannah hem om tot haar eigen bloemenparadijs. Ze stelt nog steeds elke ochtend een boeket van de dag samen met verse bloemen, dat je kan kopen voor 34 euro. In haar creaties houdt ze van kleur en romantiek. De droogbloemen droogt ze allemaal zelf.

Ook in de winter zal de floriste bloemen blijven verkopen vanuit haar container. “Dit is echt mijn vaste stek nu. Ik moet nog bedenken hoe ik het ga aanpakken in de winter, maar ik zal hier zeker nog staan.” Voor leveringen rijdt Hannah nog rond met haar bloemenserre op wielen.

INFO: www.romanticsonly.be. De container is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 uur tot 18 uur en op zondag tot 13 uur