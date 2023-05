De hardwerkende Vlaming is (een beetje) een mythe: qua “inactiviteit” scoren we niet goed

Wij hier in Vlaanderen werken hard, en thuis zitten is vooral een Waals en Brussels probleem. Het is een cliché dat niet klopt, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Hij keek met elf UGent-collega’s naar Eurostatcijfers om te kijken hoe het zit met de werkzaamheid en inactiviteit in Vlaanderen, in België, en in de andere Europese landen.

Wat blijkt: qua werkloosheid zijn we Europese top in Vlaanderen. “2 procent werklozen in de groep tussen 25 en 64 jaar oud: dat is echt heel laag”, zegt Baert. “Daarmee doen we beter dan pakweg Nederland en Duitsland. Veel lager kan ook niet, want je hebt altijd een bepaald percentage mensen dat net tussen twee jobs zit.”

Maar qua “inactiviteit” zijn we een heel matige leerling, zegt Baert. Inactiviteit, dat is niet werken en ook niet op zoek zijn naar werk. “Omdat je vervroegd op pensioen bent bijvoorbeeld, omdat je al lang ziek thuis zit, omdat je ontmoedigd bent om nog werk te zoeken of omdat je ervoor kiest om huisman of -vrouw te zijn.”

18,3 procent van de Vlamingen tussen de 25 en 64 is inactief. Dat is lager dan Wallonië (25,3 procent inactieven) of Brussel (21,8), maar toch doen we het ook in Vlaanderen maar nét beter dan het Europese gemiddelde van 18,8.

Inactieve mannen

Bij mannen zijn de cijfers nog opmerkelijker: 16,5 procent, één op zes dus, is inactief. “Alleen in Italië en Kroatië heb je nog een hoger percentage dan in België”, zegt Baert. Ook hier scoort Vlaanderen niet goed. “14,3 procent van de Vlaamse mannen is inactief, dat ligt boven het Europese gemiddelde van 13,2”, zegt Baert.

Dat komt niet omdat er zoveel huismannen zijn in Vlaanderen – hun aantal is verwaarloosbaar klein en ligt tien keer lager dan het aantal huisvrouwen. Wel omdat ze vaker vervroegd op pensioen gegaan zijn, of vaker langdurig thuis zitten door ziekte.

Vervroegd pensioen

“Mannen zijn vaak vroeger beginnen te werken dan vrouwen omdat ze minder vaak hoog opgeleid zijn, dus het is niet dat er soms geen objectieve verklaringen voor zijn waarom ze nu vervroegd op pensioen zijn”, zegt Baert. “Maar het kan niet dat in een land waar er zoveel vacatures zijn, slechts twee landen in Europa nog slechter scoren op het vlak van mannelijke activiteit.”

Wat moet er dan gebeuren? “Je kan nog heel wat hervormen in de ziekteverzekering om mensen duurzamer aan het werk te houden of om aan preventie te doen om uitval te voorkomen”, zegt Baert. “We moeten er ook voor zorgen dat werken voldoende loont, en we moeten de koterijen en uitzonderingen in ons pensioensysteem aanpakken. Allemaal dingen die politici al lang beloven dat ze zullen doen, maar die tot nu toe nog niet gebeurd zijn.”