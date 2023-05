KMR Biesen A mag dan toch naar tweede provinciale: “Unieke bladzijde in clubgeschiedenis”

Voetbalclub KMR Biesen A speelt volgend seizoen in tweede provinciale. In de reguliere competitie konden de Bilzenaars hun favorietenrol niet waarmaken, maar na de winst tegen Stokkem A (3-1) is de promotie nu toch een feit. Doelman Weyen hield zijn team eerst nog overeind op pogingen van Gevaert en Krakowinski maar in het vierde kwartier zetten Vanalken en Cabistan hun ploeg op het juiste spoor.