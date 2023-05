Oostende grijpt met verdediging en samenspel het finaleticket

Eindelijk bewezen de Zeekapiteins de meeste wijze raadgeving van coach Gjergja te begrijpen. Vanuit een perfecte defensie en in een subliem samenspel maakten ze in de vijfde en allesbeslissende halve finale komaf (82-59) mer Kangoeroes Mechelen. Vanaf zondag volgt de finalereeks tussen thuisvoordeelhouder Antwerp Giants en titelverdediger Filou Oostende.

Na een achterwaartse pass van Gillet ramde Jovanovic in de 59ste seconde de openingskorf (2-0) door het netje. Van der Vuurst, Bleijenbergh, Gillet en Tyree namen tot 13-4 afstand. Tijd voor een eerste time-out van coach Michiels. Het verschil bleef grotendeels (16-8) behouden aan het einde van het initiële kwart. Beide teams telden toen al een handvol balverliezen. Hoge belangen en dus gespannen zenuwen, snap je.

Gillet driepunterde Oostende over de grens van tien punten: 28-16. De West-Vlaamse productie aan de vrijworplijn beperkte zich toen nochtans tot een povere 1 op 6. Gillet, energiek en efficiënt, had een stevige inbreng in de 39-26-rustscore. In dat tweede kwart had Oostende zeven assists verdeeld. Kangoeroes dat zijn veldkorven aan amper 25% afwerkte, voegde toen slechts eentje aan zijn totaal toe.

Oostende vatte ook het derde bedrijf heel fatsoenlijk aan. Na iets meer dan drie minuten riep Michiels zijn manschappen naar de zijlijn. Bleijenbergh flirtte bij 48-29 met de twintiger. Met een zuivere bom knalde uitblinker Gillet dat verschil (51-31) toch op het bord. Te vaak sloegen en krabden de bezoekers ongestraft Gillet. Toen de Speler van het Jaar zich hierover ergerde, floot ref Geller prompt een technische fout. Koelbloedig antwoordde Gillet (17 punten aan 63,6 %, 4 rebounds en 2 assists) met een nieuwe bom.

Vroeg in het vierde wedstrijdschuifje lag de match bij een maximale 66-41 in zijn definitieve plooi. Oostende zegevierde met 82-59. Kangoeroes Mechelen, waar Loubry en Mukubu een terechte applausvervanging genoten, was opnieuw een ware smaakmaker die onder de bezieling van coach Michiels Oostende tot het uiterste gedreven heeft. Voor hen vangt zondag al de vierde seizoensfase aan. Dan bekampen de Mechelaars Bergen in de BNXT playoffs Bergen. Oostende, in deze topper eindelijk op hoog niveau, strijdt vanaf zondagavond tegen Antwerp Giants om de Belgische landstitel. In die best-of-five-reeks hebben de Sinjoren thuisvoordeel.