CONFERENCE LEAGUE. West Ham zet AZ ook in de terugwedstrijd opzij na doelpunt in absolute slotfase en gaat naar de finale

West Ham is de eerste finalist van de Conference League. In de terugwedstrijd tegen AZ trokken de Engelsen opnieuw aan het langste eind. In Almaar werd het 0-1. In de andere halve finale zijn FC Basel en Fiorentina bezig aan verleningen.

AZ wist wat te doen in eigen huis tegen West Ham, want The Hammers hadden de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. De club uit Alkmaar was in de kwartfinale nog te sterk voor Anderlecht en wou in navolging van Feyenoord vorig jaar ook graag eens een Europese finale betwisten.

De Nederlanders hielde lange tijd gelijke tred tegen West Ham, maar kraakten uiteindelijk in de slotminuten. Pablo Fornals schoot de 0-1 tegen de netten en nam alle twijfels weg. West Ham gaat naar de finale van de Conference League, voor AZ komt een fantastisch Europees avontuur tot een einde.