Johnny Depp krijgt minutenlange staande ovatie op filmfestival van Cannes

De nieuwe film van Johnny Depp is op het filmfestival van Cannes in première gegaan en daar kreeg de Hollywood-acteur een minutenlange staande ovatie. Op beelden is te zien hoe Depp zichtbaar geëmotioneerd is.

Met zijn rol als Lodewijk de vijftiende maakt Depp, na het befaamde proces tegen zijn voormalige echtgenote Amber Heard, zijn comeback in de filmwereld. De film Jeanne du Barry ging dinsdag op het filmfestival van Cannes in première. En hoewel Depp een kleinere rol vertolkt in de film, is het voor de acteur wel zijn eerste filmrol sinds de rechtszaak.

Op het filmfestival in Cannes werd de film onthaald met een minutenlange staande ovatie. Iets waar Depp zichtbaar geëmotioneerd door was. Tijdens een persconferentie, naar aanleiding van de filmvertoning, reageerde Depp op de kritiek die hij krijgt over het proces tegen Heard. “Het meeste van wat u de voorbije vijf à zes jaar hebt gelezen over mij en mijn leven, is denkbeeldige, afschuwelijk geschreven fictie”, zei hij. De acteur weigerde het ook een comeback te noemen. “Ik ben nergens heengegaan”, klonk het.

