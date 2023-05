Geen bekerglorie voor Genk Ladies: Standard is maatje te sterk in bekerfinale

Teleurstelling troef bij KRC Genk Ladies. In haar tweede bekerfinale ooit ging het onderuit in het hol van de leeuw. Standard haalde het na verlengingen: 3-0. Geen trofee voor blauw-wit. Enkel de kers op de taart ontbreekt zo na een sterk seizoen.

Zo’n 600 Genk-supporters maakten de trip naar Sclessin, klaar om hun ploeg naar de eerste prijs ooit te schreeuwen. ‘Thuisploeg’ Standard kon echter rekenen op een pak meer fans. Het totale supportersaantal van 9027 betekende meteen een record voor het Belgische vrouwenvoetbal. Voor de Rouchettes was het de vijfde bekerfinale op rij, blauw-wit speelde en verloor er in het verleden eentje, in 2018 tegen … Standard.

© BELGA

Luiks stormpje

Gesteund door het publiek, en haar ultras, zette de ervaren thuisploeg vrijwel meteen druk naar voren. De Bocholtse Merkelbach, ex-Genk en speerpunt in de Luikse aanval, was verrast door een voorzet van Fon en het duo Martin-van Seijst bracht redding nadat Gelders’ schuiver gevaarlijk voor doel kwam. Over het algemeen hield KRC echter goed stand. Het Luikse stormpje ging dan ook liggen en het evenwicht werd hersteld. Er werd nu vooral strijd geleverd op het middenveld, met stevige duels tot gevolg. Tien minuten voor rust was er nog een kleine opflakkering van Standard, maar opnieuw Merkelbach werd voldoende gehinderd om op doel te koppen.

Genk Ladies had tot dan te weinig gebracht in aanvallend opzicht. Het loerde op de tegenaanval, maar zonder succes. Coach Guido Brepoels greep in bij de rust en bracht Duijsters in de ploeg. Ze was de laatste weken out met een schouderblessure, maar geraakte toch speelklaar. Zij moest wat extra schwung in de Genkse aanval brengen, maar samen met Vanzeir en Petry stond ze in de tweede helft toch weer vooral op een eiland. KRC dacht eerder aan de organisatie, een Limburgse muur. Brepoels had zijn troepen opnieuw goed geposteerd.

© BELGA

(Nog) geen definitieve uppercut

Genk bleek dit seizoen al vaak een moeilijk te ontwrichten blok en leek in de bekerfinale op een enkele aanvallende flits te rekenen om het verschil te maken. Die kwam er niet. De tweede helft was vooral gesloten en de kansarme wedstrijd kabbelde voort. Al knalde Miller wel nog loeihard op de Genkse deklat en ging een volley van Van Eynde aan de tweede paal te ver over. In de extra tijd moest Martin, in haar allerlaatste wedstrijd uit haar carrière, geblesseerd van het veld gedragen worden.

Een domper voor Genk, dat nadien een definitieve uppercut leek te zullen krijgen. Enkele seconden voor affluiten glipte Gelders door de Genkse buitenspelval. Ze omspeelde van Seijst, maar werd vervolgens aangetikt. Strafschop. Het publiek leek zegezeker maar van Seijst stopte zowaar de zwakke poging van Coutereels.

Het bleek uitstel van executie. Standard trok in de verlengingen opnieuw naar voren en werd dan toch beloond met twee goals. Eerst bleek Camps een grote pechvogel met een owngoal, erna rondde de thuisploeg een counter fenomenaal af. De mee opgerukte Van Eynde maakte het in twee tijden helemaal af. Boeken toe.

© BELGA

KRC kwam de dubbele uppercut niet meer te boven en moest de kelk zelfs nog tot de bodem ledigen. De Peerse Aster Janssens, met Merkelbach en Nelissen één van de drie Limburgers op het plein bij Standard, maakte er als invalster nog 3-0 van. Standard stak even later de beker verdiend in de lucht.