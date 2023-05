Achtste dode dit seizoen op Mount Everest

Een Chinese klimmer is donderdagnamiddag om het leven gekomen nabij de South Summit, aldus Bigyan Koirala, een functionaris bij het Nepalese ministerie voor Toerisme. Eerder op donderdag was ook al een Indiase bergbeklimster om het leven gekomen.

In totaal zijn dit klimseizoen al acht mensen gestorven op de hoogste berg ter wereld. Woensdag kwam een klimmer uit Moldavië om het leven, terwijl dinsdag een Nepalese gids rond kamp III was gestorven. De Sherpa had deelgenomen aan de jaarlijkse campagne om afval te ruimen op de berg.

Het klimseizoen was dit jaar op de Everest op tragische wijze begonnen, met de dood van drie Nepalese klimmers in april en een Amerikaan begin mei.

Voorlopig bereikten in 2023 al naar schatting 350 mensen de top van de Everest, aldus de verbindingsofficier Khimlal Gautam, die zich momenteel in het basiskamp op de Everest bevindt.

Het hoofdseizoen om de berg te beklimmen vindt plaats van april tot juni. Dan is het weer het meest geschikt om de top van de Everest, op de grens tussen Nepal en het door China bestuurde Tibet, te bereiken.