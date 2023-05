Anderlecht is RSC Familie: deze 19 jeugdspelers zijn familie van (ex-) profvoetballers

Anderlecht nam de 16-jarige Thomas Joël Kana over van OHL. Hij is de broer van A-speler Marco Kana – Kana bis zo u wil. Het is opvallend hoeveel familieleden van (ex-)profvoetballers er bij de jeugd van RSCA voetballen. Van de kleinzoon van Van Himst over de broer van Debast en Lavia tot de zoon van Gillet. Een overzichtje.

1. Thomas Joël Kana (16) > Broer van Marco Kana

De jongste aanwinst. Thomas Joël Kana begon zijn carrière indertijd bij Anderlecht, maar voetbalde de jongste jaren voor OH Leuven. Hij is eveneens een verdedigende middenvelder die ook uit de voeten kan als centrale verdediger. Thomas is de minst getalenteerde Kana. Hij keert terug naar Brussel zodat het Kana-trio verenigd is.

2. Crésus-Owen Kana (11) > Broer van Marco Kana

We noemen Thomas Joël dan wel Kana Bis, maar er is nog een derde Kana. Crésus-Owen speelt bij de U10/U11 en is een creatieve topper. Hij kwam al in beeld in de documentaire Mauve toen hij na een match belde met grote broer Marco. Zijn grote droom is ooit kampioen spelen met paars-wit aan de zijde van zijn broer(s). Dan moeten ze wel bij Anderlecht blijven.

3. Amando Lapage (18) > Kleinzoon Paul Van Himst

Hij heeft niet dezelfde techniek als zijn opa Paul Van Himst, maar Amando Lapage speelde afgelopen seizoen wel bij de RSCA Futures. Afgelopen weekend deed hij nog mee in de titelmatch van RWDM. Lapage was vroeger spits, maar is nu omgeturnd tot een stevige linksvoetige centrale verdediger die in 2022 zijn eerste profcontract tekende. Op sociale media circuleert ook een filmpje van een heerlijke vrije trap tegen de U18 van Standard.

4. Lucas Stassin (18) > zoon van Stéphane Stassin

Papa Stéphane Stassin debuteerde zelf bij Anderlecht toen Johan Boskamp er coach was. Daarna verhuisde de middenvelder naar Borussia Mönchengladbach. Stéphane is ondertussen al jaren jeugdcoach bij RSCA en zag zijn zoon Lucas ontplooien. De 18-jarige spits scoorde maar liefst vijftien keer bij de Futures in de Challenger Pro League. Hij viel bij de A-ploeg ook in op West Ham. Anderlecht gelooft in de goalgetter, maar is hij robuust en explosief genoeg? Zijn contract loopt af in 2024.

© BELGA

5. Kaïs Barry (17) > zoon van Barry Copa

Een polyvalente sierlijke speler die fysiek als twee druppels op zijn pa lijkt. Oké Barry Copa was doelman bij Beveren en Lokeren, maar vooral een lenige kat. Kaïs Barry is als veldspeler ook zo’n mooie atleet. Hij voetbalt voor de U18, één van de talentrijkste paars-witte generaties. Vader Barry is nu keeperstrainer bij de jeugd van AA Gent, maar steunt zijn zoon door dik en dun.

6. Milan Debast (13) > broer van Zeno Debast

De broer van is zogezegd altijd beter, maar geldt dat ook voor Milan Debast? Hij kwam uit voor de U14 en Zeno zei ooit over hem. “Hij is een linkspoot met een goeie trap, maar momenteel komt hij nog snelheid tekort. Milan moet nog veel bokes eten, maar heeft wel de mentaliteit om er vol tegenaan te gaan. Hij zegt me soms: Vlieg er toch eens in, man. Zijn kwebbel staat geen twee seconden stil.”

7. Joakim Lavia (13) > broer van Romeo Lavia

Anderlecht verloor toptalent Romeo Lavia twee jaar geleden aan Manchester City, maar niet getreurd: zijn broertje Joakim heeft volgens ingewijden evenveel talent. Hij is meer een spelverdeler, een nummer 10. Bij de podcast Radio Radzinski zei Jean Kindermans: “Joakim Lavia is net als Crésus Kana een fenomenale voetballer. Joakim heeft al aangegeven dat hij eerst wil doorbreken bij Anderlecht. Hij is een echte ket.” Broer Romeo is ondertussen Rode Duivel en voetbalde met Southampton in de Premier League. Die club degradeerde wel.

8. Mohamed Bouchouari (22) > neef van Hakim Bouchouari

Kent u Hakim Bouchouari nog? Hij brak in 2005 door bij Lokeren en werd daarna getransfereerd naar Standard. Wel, zijn neef Mohamed ligt nu onder contract bij de beloften van Anderlecht. De rechtsback werd dit seizoen wel uitgeleend aan het Nederlandse FC Emmen, waar hij het uitstekend deed in de Eredivisie met 1 goal en 1 assist in 25 matchen. De kans is reëel dat Mohamed Bouchouari deze zomer terugkeert bij RSCA. Hij heeft vista, maar was laat matuur.

9. Ethan Butera (17) > zoon van Jonathan Butera

Zijn vader is niet wereldbekend, maar was wel profvoetballer. Jonathan Butera debuteerde in 1998 met RWDM tegen Standard. Zijn mooiste moment was toen de middenvelder in 2001 de winning goal maakte tegen La Louvière met Silvio Proto in doel. Zijn zoon Ethan kan het mogelijk nog verder schoppen. Hij wordt aanzien als een groot talent bij Anderlecht en stond in januari op de drempel van de A-ploeg na goeie prestaties bij de Futures. Brian Riemer wou hem overhevelen, maar helaas liep Ethan een zware meniscusblessure op.

10. Romeo Gillet (11) > zoon van Guillaume Gillet

Romeo Gillet werd in 2012 geboren toen papa Guillaume nog het mooie weer maakte in de A-kern van paars-wit. Afgelopen seizoen was Guillaume assistent van Felice Mazzu en daarna coach van de RSCA Futures. De kans is evenwel groot dat Guillaume Gillet vertrekt bij Anderlecht en mogelijk beleefde dan ook zijn zoon Romeo zijn laatste seizoen bij Anderlecht.

11. Noé Geoffrey Kagé (13)> zoon van Hervé Kage

Hervé Kage was een enfant terrible bij Charleroi, Gent, Genk, Kortrijk. Een dribbelaar met een hoekje af. Zijn 13-jarige zoon bij Anderlecht is van hetzelfde kaliber. Hij is offensief ingesteld en schakelt graag een man uit, maar hij verdedigt niet graag. Noé heeft gesukkeld met groeipijnen in zijn knie, maar bezit potentieel. Volgens Hervé speelt hij zijn vader dikwijls door de benen.

12. Adjani (13) en Cameron (10) Bia-Mujangi > zonen van Geoffrey Mujangi-Bia

Bij de U13 van Anderlecht speelt ook Adjani Bia-Mujangi. De U13 is een leuke ploeg en veroverde dan ook de titel. Adjani won vorig jaar een penaltycup tegen een volwassen keeper. Zijn broertje Cameron is lid van de U11. Ze proberen in de voetsporen te treden van vader Geoffrey die van zich liet spreken bij Standard, Wolverhampton, Watford, Sion en nu in Eerste Nationale voetbalt bij Mandel United. Daar scoorde hij nog 4 keer in 17 duels.

13. Yani Sardella (14) > broer van Killian Sardella

Killian Sardella kende een goed seizoenseinde als flankverdediger bij de A-ploeg van Anderlecht. Zijn broertje Yani is niet zo begiftigd met talent. Hij speelt wel bij de jeugd van paars-wit, maar dan wel op regionaal en niet op elite-niveau. Yani Sardella nam het afgelopen seizoen op tegen ploegen als Sporting Bruxelles, RSD Jette....

14. Mathis Vekeman (13) > kleinzoon van Dirk Vekeman

Opa Dirk Vekeman was een trouwe luitenant bij Anderlecht. Hij speelde er tussen 1974 en 1987 voornamelijk als reservekeeper. Dirk Vekeman was de doublure van Nico de Bree en Jacky Munaron, maar hij speelde wel een kwartfinale tegen Bayern en twee halve finales tegen Steaua Boekarest in de Europabeker der landskampioen. Dirk Vekeman stierf op 52-jarige leeftijd, maar zijn kleinzoon Mathis houdt de familie-eer hoog bij RSCA. Vorig seizoen was hij nog beste keeper van de Ramada Cup, een Hollands toernooi.

15. Ayden Taravel (7) > zoon van Jérémy Taravel

Een echte positie kunnen we nog niet plakken op de rug van Ayden Taravel. Hij voetbalde voor de U8 en daar zijn spelertjes alomtegenwoordig. Samen met zijn Franse ouders woont hij nu in Brussel. Papa Jérémy was verdediger bij Zulte Waregem, Lokeren, Dinamo Zagreb, Sion, Gent, Cercle en Moeskroen. Vorige zomer was er even sprake om hem in te schakelen als oudere speler bij de RSCA Futures, maar dat ging niet door. Jérémy Taravel is nu assistent-trainer bij Virton.

16. Aaron Salif Sare (12) > zoon van Bouba Bakary Sare

Opvallende naam. Bouba Sare was een Burkinees die in 2006 als jonkie bij Anderlecht tekende. Zijn beste momenten maakte hij mee onder coach Ariël Jacobs toen RSCA kampioen werd in 2010, maar eerder won hij ook een UEFA Cup-match tegen Bayern met 1-2. Bouba verving toen de geblesseerde Jan Polak. Zijn carrière zit erop, maar zijn zoontje Aaron speelt al jaren bij de paars-witte jeugd. Aanvankelijk waren snelheid en dribbels zijn kwaliteiten, maar als rechtsback krijgt hij het nu moeilijker.

17. Nail Moutha Sebtaoui (17) > broer van Ilias Moutha Sebtaoui

Ilias Moutha Sebtaoui keepte ooit bij de jeugd van Manchester United. Hij keerde nog terug naar Anderlecht, maar was afgelopen seizoen reservedoelman bij Beerschot. Daar wordt zijn contract nu niet verlengd. Zijn broer Nail probeert als linksback meer te maken van zijn carrière bij de U18 van Anderlecht, maar hij steekt er evenmin boven uit.

18. Ismael Baouf (16) > zoon van Rachid Baouf

Herinnert u zich de match Anderlecht-RWDM in 1997? De ploeg uit Molenbeek won met 0-2, maar deed vier wissels in plaats van de toegestane drie vervangingen. Bijna kregen de bezoekers een forfaitzege aangesmeerd. Wel, in die match deed Rachid Baouf mee bij RWDM. Ondertussen speelt zijn zoon Ismael bij de U18/Futures van paars-wit. Hij kwam in 2022 over van Charleroi en wordt een uitstekende centrale verdediger. Hij anticipeert goed, is kopbalsterk en durft in te schuiven.