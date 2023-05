‘Urban Run’ trekt door dorpskern van Kozen op zaterdag 2 september

Organisator Hilaire Secretin blijft jaarlijks zijn Urban Run Nieuwerkerken organiseren “Het is geen wedstrijd, maar een ontdekkingsloop zoals je die tegenwoordig in veel steden en gemeenten zien. Dit jaar doen we deelgemeente Kozen aan. ‘Op een gezonde en sportieve manier het dorp verkennen en leren kennen’, dat is ons motto. Vertrek en aankomst liggen in de buurt van de kerk. Deelnemers passeren onder meer door basisschool Het Kozijntje,de parochiezaal en de zomerbar Tapastorie. We mogen ook over de terreinen en door de toonzaal van Bouwmaterialen Droogmans lopen. Verder passeren we ook door een fruitbedrijf en door de apotheek. Uiteraard zijn er onderweg nog heel wat verrassingen, lichteffecten en muziek, maar dat verklap ik nu nog niet. “Ondertussen zijn wel de inschrijvingen al geopend. Wie dat wenst, kan inschrijven voor 5 kilometer of voor 10 km, dat zijn dan twee rondjes. Voor kinderen is er een kortere kids run van 750 meter of anderhalve kilometer. Kinderen betalen 8 euro inschrijvingsgeld. Volwassenen betalen 10 euro en krijgen er een t-shirt bovenop. Op zaterdag 2 september start de kids run om 19 uur, de eigenlijke Urban Run om 20 uur. Tijdens en na de loop kan er iets gedronken en gegeten worden op de speelplaats van basisschool Het Kozijntje, die dienst doet als terras. Ook de afterparty gaat hier door. len

Online inschrijven via https://www.urban-run-nwk.com/inschrijving-1