Heusden-Zolder

Dit weekend kan je in Heusden-Zolder naar een groot motorfestival ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Organisator motorclub Solo Riders is pas zes maanden geleden ontstaan, maar telt nu al meer dan 100 leden. “Een motorclub zoals de onze bestond nog niet in Limburg.”