Sint-Amands gered door verlies Berendrecht: “Wij kijken met een goed gevoel uit naar de volgende campagne”

“Dat Kasterlee zou winnen op het veld van Berendrecht hadden we misschien wel verwacht gezien onze ruime winst tegen Berendrecht”, zegt sportief verantwoordelijke Tom Marivoet over de wedstrijd van gisteren. “Voor ons speelde het uiteraard geen rol want door ons doelpuntenaantal legden we minstens beslag op de tweede plaats in deze eindronde met drie teams. En aangezien dat enkel nummer drie mogelijk nog degradeert, waren we dus safe.” Het is inderdaad Berendrecht dat nog tot, mogelijk, half juni met knikkende knieën en dichtgeknepen billen moet uitkijken naar de resultaten van de nationale eindrondes. Wie de reglementen heeft uitgevonden en opgesteld, heeft ongetwijfeld hogere studies gevolgd of is mogelijk afgestudeerd als comedian. Moeilijker, meer ingewikkeld en nog onduidelijker kan men het niet bedenken. Voor de mannen uit de polder is het in elk geval meer dan sneu. “Wij kijken uit naar volgend seizoen”, aldus Marivoet. “Twaalf jaar geleden hebben wij, enkele dertigers, onze schouders onder dit project gezet. We hebben ondertussen al mooie stappen gezet en onze infrastructuur en jeugdwerking hebben een flinke boost gekregen. Met steun beschikken we nu over een kunstgrasveld en een grasveldje waarop acht tegen acht gespeeld kan worden. Het aantal jeugdspelers is ook verdubbeld en nu willen we ook ons eerste elftal verder uitbouwen en laten groeien. Een subtopper worden in derde provinciale wordt een eerste betrachting. Geen zorgen, geen eindrondes en alleen maar lachende gezichten rondom het terrein vind ikzelf ook een mooie doelstelling.” Het belooft in elk geval een mooi reeks te worden daar in Klein-Brabant want met Puursica, Wintam en Bornem komen er ongetwijfeld mooie derby’s op de kalender ten staan. “Klopt. Eind goed, al goed dus. Ondanks het moeilijke seizoen en de eindronde kijken wij met een goed gevoel uit naar de volgende campagne.”

(madc)