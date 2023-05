Zes mensen, waaronder één Belg, besmet met E.coli na drinken van rauwe melk

In Frankrijk zijn vier volwassenen en één kind onlangs besmet geraakt met de E.coli-bacterie. Ook in België dook er één geval op, die gelinkt kan worden aan de zieke Fransen. De oorzaak van de besmetting is nog onduidelijk, maar volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is er een sterk vermoeden dat een melkbedrijf in het West-Vlaamse Rekkem er iets mee te maken heeft.

“De productie is even stilgelegd zodat we de zaak grondig kunnen onderzoeken”, zegt Hélène Bonte van het FAVV. “Er werden verschillende stalen genomen, maar er is nog geen E. coli teruggevonden. Er zal nu verder onderzoek gebeuren. Omdat we de oorzaak niet kennen, worden er momenteel geen bijkomende maatregelen genomen. Het is ook mogelijk dat we die oorzaak nooit zullen terugvinden.”

Een infectie door de ShigaToxine-producerende E. coli-bacterie is een besmettelijke ziekte en kan onder meer voor diarree, buikkrampen, braken en misselijkheid zorgen. In ernstige gevallen kunnen patiënten ook in het ziekenhuis opgenomen worden. Sommige mensen die besmet zijn geraakt, worden niet ziek.

