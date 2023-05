Onze tv-tips: opmars van dementie, doldwaze reporter en Vlaamse filmgeschiedenis

Supernova

Canvas, vr, 21.30 u

Aangrijpend drama, prachtig gespeeld door Colin Firth en Stanley Tucci. Vooral Tucci is goed, als ooit flamboyante schrijver die zijn levenskracht langzaam ziet wegsijpelen door de opmars van dementie. De film kent een enigszins vrijblijvend begin, maar wanneer de emoties loskomen pakt de film je beet en laat niet meer los. Mooi klein gehouden en overtuigend, met veel rake momenten. (tove)

Borat: Cultural Learnings of America...

VTM3, vr, 22.25 u

De film die Sacha Baron Cohen destijds op de kaart zette. Hij kroop in de huid van de populaire Kazachse reporter Borat Sagdiyev die door zijn regering naar Amerika wordt gestuurd om er met zijn producer een documentaire te draaien over het land, zijn inwoners en hun gewoonten. Deze film moet het niet van het verhaal hebben, maar van de interacties tussen Borat en de mensen die hij tegenkomt. (tove)

Zaman

VTMGold, vr, 20.35 u

In 1983 was dit een mijlpaal voor de Vlaamse film. Een piepjonge Herbert Flack en wijlen Mark Janssen schitteren in de eerste politiefilm van eigen makelij. 40 jaar later is dit een heerlijke brok nostalgie met Antwerpen in een hoofdrol. Over een inspecteur die zijn bazen dwars zit door achter een grote vis aan te zitten. Vlaamse filmparel die je niet mag missen. (tove)