Blijft hij of blijft hij niet? Het is de vraag van één miljoen die Sclessin in de ban houdt. Standard-Ronny Deila wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Club Brugge, maar op zijn persconferentie liet de Noor duidelijk blijken dat hij niet met een transfer bezig is: “Ik ben hier heel gelukkig.”