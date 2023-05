Kevin De Bruyne kan zichzelf opvolgen en voor de derde keer Premier League Player of the Season worden

Kevin De Bruyne is genomineerd voor de trofee van Premier League Player of the Season. De Rode Duivel won de prijs al twee keer, vorig jaar en in 2020. De 31-jarige draaischijf van Manchester City neemt het op tegen zijn Noorse teamgenoot Erling Haaland, Arsenal-spelers Martin Odegaard en Bukayo Saka, Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United) en Kieran Trippier (Newcastle).

De Bruyne leverde dit Premier League-seizoen in 30 wedstrijden achttien assists af en scoorde zeven keer. Hij vormt bij City, dat op de Engelse titel afstevent, een dodelijk duo met Haaland. De 22-jarige aanvaller verbrak in zijn eerste seizoen in de Engelse competitie meteen het doelpuntenrecord met 36 rozen in 33 matchen (plus zeven assists).

Om de winnaar aan te duiden, worden de stemmen van de fans (die tot maandag 22 mei een keuze mogen maken) opgeteld bij die van een panel experten. De laureaat wordt op zaterdag 27 mei bekendgemaakt.

Naast De Bruyne staan ook Eden Hazard (in 2015, bij Chelsea) en Vincent Kompany (in 2012, bij Manchester City) op de erelijst van beste speler van het seizoen. De award wordt sinds 1995 toegekend. De Bruyne kan met drie verkiezingen alleen recordhouder worden. Nu deelt hij het record met de Fransman Thierry Henry (2004, 2006), de Portugees Cristiano Ronaldo (2007, 2008) en de Serviër Nemanja Vidic (2009, 2011).