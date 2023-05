Zieke Harm Vanhoucke ging nog van start, maar moet dan toch opgeven: “Gisteren had ik de slechtste dag van mijn leven”

Het blijft opgaves regenen in de Ronde van Italië. Vandaag was het ook prijs voor Harm Vanhoucke (Team DSM). Onze landgenoot kampte al enkele dagen met maagproblemen en oververmoeidheid, maar verscheen toch nog aan de start van de twaalfde rit. Vanhoucke reed echter al snel achter de feiten aan, waardoor hij er na 100 kilometer toch de brui aan gaf.

Vanmorgen voor de start voelde Vanhoucke de bui al hangen. “Ik voel me al vier dagen ziek. Maagproblemen. Gisteren heb ik de slechtste dag van mijn leven gehad. De tweede slechtste was eergisteren. Ik kon niks binnen houden, niks eten. Uiteindelijk ben ik als laatste binnen gekomen, samen met iemand van AG2R. Ik moest me in de gruppetto vaak aan de kant zetten voor een sanitaire noodstop.”

“Op dit moment zit er niks in de benen. Als je niks kan opnemen, kan je ook niet recupereren. En als ik dan vandaag de start van de etappe zie…Ik hoop dat ik de tweede rustdag haal, maar ik zie het op dit moment somber in.” En gelijk had ie, want na zo’n 100 kilometer koers kneep onze landgenoot de remmen dicht. Hij reed op dat moment al op grote achterstand van het peloton.

Vanhoucke is de veertigste renner die de Giro verlaat en de derde Belg, na rozetruidrager Remco Evenepoel en Louis Vervaeke (beiden Soudal Quick-Step). De twee renners van de Wolfpack hadden positief getest op COVID-19.