HBVL-journalist Christof Rutten over noodweer in Italië: “Het zou opnieuw hard gaan regenen, dan hoop ik hier weg te zijn”

Hasselaar Christof Rutten, journalist bij Het Belang van Limburg, bevindt zich momenteel in Italië. In Emilia-Romagna, in het noordoosten van het land, kwamen nu al negen mensen om het leven door het noodweer dat de regio teistert. Meer dan 100.000 inwoners moesten hun woning verlaten. “Ik vrees dat het nog niet voorbij is want over enkele dagen zou het opnieuw hard gaan regenen”, zegt Christof.