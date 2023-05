Amerikaanse toerist doolt vier uur lang door Thaise riolering nadat hij door beerput zakte voor zijn hotel

Johnathan Vaimaona (36) keerde vorige week vrijdag terug naar zijn hotel in de Thaise stad Pattaya toen hij door een beerput zakte. De Hawaiiaanse man zwierf vervolgens vier uur door de ondergrondse riolering voor hij eindelijk stemmen hoorde en om hulp kon roepen.

Chalee Boonsri (26) was de eerste die Johnathans smeekbede hoorde: “Ik was op weg naar een supermarkt voor een drankje toen ik plotseling iemand hoorde schreeuwen. Ik zag eerst niemand, maar toen ik naar het trottoir keek, zag ik een man vanuit de afvoer naar me gluren.” Boonsri belde op haar beurt de hulpdiensten, die de met vuil besmeurde toerist uit de drie meter diepe put kwamen helpen.

Eenmaal uitgerust en gehydrateerd vertelde Johnathan kort over zijn ervaring. “Ik viel plots in een gat en ik wist niet waar ik was. Ik bleef maar om hulp roepen, het leek alsof ik er dagenlang inzat”, aldus de geschrokken toerist.

(lvdw)