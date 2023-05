‘Triggerfinger’-Frontman Ruben Block getrouwd: “Ik hou van jou, betoverende vrouw”

De frontman van de Belgische groep Triggerfinger gaat voortaan als een getrouwd man door het leven. Ruben Block (51) heeft via de sociale media zijn huwelijk aangekondigd.

De muzikant is in het huwelijksbootje gestapt met de vrouw met wie hij al ruim 21 jaar lief en leed deelt. Al sinds begin jaren 2000 vormt hij een koppel met Valerie. Op Instagram gaf hij een foto in zwartwit van de plechtigheid prijs.

“Hoewel ik normaal gezien weinig deel op deze platformen over wat er zich afspeelt in mijn privéleven , wou ik dit gelukzalige moment jullie niet weerhouden”, schrijft hij bij de foto. “Vorig weekend, na meer dan 21 jaar samen, zijn Valerie en ik eindelijk getrouwd. Ik hou van jou, betoverende vrouw.” Behalve de kersverse bruid zijn ook hun twee honden vereeuwigd op de huwelijksfoto. De twee kregen onder meer al felicitaties van goede Antwerpse vrienden Sven De Ridder, Tom Waes en Pieter Embrechts.

Rond Triggerfinger is het momenteel wat stil. Eerder dit jaar maakte groepslid Paul Van Bruystegem (63) - alias Monsieur Paul of Lange Polle - bekend dat hij de groep verlaat om zich te richten op eigen projecten.