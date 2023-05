Eerst kon het weer wel, maar slechts voor een jaar. Toen liep het toch weer spaak met Nederland. Genoeg gepalaverd, zo vonden de Belgische wereldtoppers Hanne en Stijn Desmet, in juni vertrekken ze met een zeskoppig Team Belgium eerst naar de VS, daarna naar Canada. “Twintig van ons niveau zullen ze er in Nederland niet vinden.”