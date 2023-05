Carl Hoefkens over ontslag bij Club Brugge en zijn toekomst als hoofdcoach: “Het moet niet noodzakelijk in het buitenland zijn”

Carl Hoefkens was donderdag te gast in MIDMID, de podcast van Play Sports, en dan weet je dat het interessant wordt. Hoefkens kwam o.a. terug op zijn pijnlijk ontslag bij Club Brugge en ook over wat z’n toekomst zal brengen. “Ik zoek een ploeg met een duidelijke visie.”

Vorige week verscheen het nieuws dat Hoefkens op weg is naar de Engelse tweedeklasser Stoke City en dat hij huidig Club-coach Rik De Mil als T2 zou meenemen, maar dat ontkende Hoefkens in MIDMID vrijwel meteen. “Dat is allemaal vrij voorbarig op dit moment. Ik ben met een aantal ploegen in gesprek, maar het is nog te vroeg om te zeggen wat er uit de bus zal komen. Het is nu gewoon kijken welke ploegen mij willen en welke ploeg ik zelf zie zitten.”

Hoefkens werd dus gelinkt aan een Engels avontuur, maar voor de voormalige trainer van Club Brugge is het buitenland geen absolute vereiste. “Het moet niet noodzakelijk het buitenland zijn”, zei Hoefkens. “Ik zoek een ploeg met een duidelijke visie, die ergens naartoe wil. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

© Getty Images

Ontslag bij Club Brugge

Een Belgische club kan dus zeker ook, maar een terugkeer naar Club Brugge ziet Hoefkens niet meteen zitten. “Ik ben nooit rancuneus, maar het einde bij Club was mentaal wel moeilijk. Die laatste thuismatch tegen Leuven was heel pijnlijk. Als je twintig minuten voor tijd 1-0 voorstaat en dan uitgefloten wordt door je eigen fans, is dat heel confronterend. De fans vergaten snel wat ik met Club had gepresteerd in de Champions League, omdat het even minder ging.”

“Ik heb bij Club Brugge een hele goeie tijd gehad, met gewoon een abrupt en bizar einde. Dat is hoe ik mijn avontuur bij Club wil omschrijven. Wat er allemaal exact gebeurd is, is de mening van andere mensen. Iedereen wist dat het een bizar jaar zou worden door het WK. Er waren veel meer matchen en minder voorbereiding. Door onze goeie prestaties in de Champions League, werden de verwachtingen van iedereen in België te hoog. Het mag geen sinecure zijn dat als een Belgische ploeg het goed doet in Europa, die plots over alles en iedereen heen zal walsen in België. Dat kan gewoon niet”, aldus Hoefkens.

© Getty Images

In tegenstelling tot in Europa sputterde de machine van Club in België, wat uiteindelijk resulteerde in het ontslag van Hoefkens. “Ik stuurde m’n jongens altijd het veld op met duidelijke principes het veld op. En dan kom je soms eens een bots tegen en dan verlies je eens een domme match, maar dat is deel van het leerproces. Je past je pas aan wanneer het moet, en dat vond ik op het moment toen ik ontslagen werd nog niet het moment. Want volgens mij was er nog tijd genoeg om het recht te zetten.”

Het eindigde dus met een pijnlijk ontslag, maar Hoefkens kijkt toch dankbaar terug op zijn eerste avontuur als hoofdcoach. “De hoofdreden dat ik T1 wilde worden is om jonge gasten de kans te geven op het hoogste niveau. Daarom was ik zo trots op onze prestaties in de Champions League, want we speelden met veel jonge jongens. Dat vond ik top.”

