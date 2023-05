Ophef in Herk-de-Stad waar anonieme ambtenaren boetes uitschrijven. — © TV Limburg

Herk-de-Stad

Herk-de-Stad zet handhavers in tegen zwerfvuil en dat zorgt hier en daar voor commotie. De ambtenaren lopen per twee in burger rond om mensen te beboeten die afval op de grond gooien.