Lucien Van Impe helpt je nu zondag bij het kiezen van een elektrische fiets!

Lucien Van Impe rijdt al jaren met veel plezier op de elektrische fietsen van Veloci en is daarmee een fan van het eerste uur. Hij vertelt jou graag over zijn ervaringen op een van onze testdagen.

Wielerkampioen op rust

Lucien Van Impe won onder meer als laatste Belg ooit de Ronde van Frankrijk. Na zijn carrière als wielrenner stopte hij gelukkig niet met fietsen. Na jaren zelf de ziel uit zijn lijf te trappen, geniet hij nu van de elektrische ondersteuning en het rijcomfort van de Veloci fietsen.

Testdagen in jouw buurt

Wil je zelf de elektrische Veloci-fiets uitproberen en ervaren waarom dit de bestverkochte fiets is? Kom dan naar een van onze testdagen en maak vrijblijvend een proefrit. Ontdek welke maat en ondersteuning het beste bij je past, rij een stukje bergop, test de remmen, voel het verschil tussen de verschillende modellen en vraag advies aan de fietsexperts. Die staan tijdens de testdagen klaar om je te helpen met al je vragen.

Wil je daarnaast ook advies van een kenner met veel fietskilometers in de benen? Voormalig beroepswielrenner Lucien Van Impe is op zondag 21 mei aanwezig op de testdag in Gent, en op zaterdag 3 juni in Malle op het feestelijk ingeluide 100ste testevent. Deze wielerlegende maakt graag tijd voor je vrij en geeft je tips bij de aankoop van je nieuwe fiets.

Ben je overtuigd? Binnen de 5 werkdagen wordt de fiets al gratis bij je thuis geleverd. Bovendien geniet je van uitstekende service na verkoop: herstelling en onderhoud aan huis, een levenslange garantie op het frame en gratis 1 jaar 24/7 fietsbijstand. Bevalt de fiets toch niet? Dan kan je hem nog gratis retourneren binnen de 30 dagen. Dat is zorgeloos genieten van je nieuwe aankoop!