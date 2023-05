Ondanks stinkende wolk en prikkende ogen in Gentse havendorpen: “Niet meer zwavel in de lucht dan toegelaten”

Bewoners van Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en andere gemeenten vlabij de Gentse haven, maken zich zorgen over een groene, stinkende smog die er al enkele dagen hangt. De wolk van zwaveldioxide is afkomstig van staalfabrikant ArcelorMittal, die momenteel een nieuwe installatie plaatst om steenkoolgas te ontzwavelen. Maar die werken brengen een stinkende rookpluim met zich mee, die bij sommige bewoners zelfs pijn doet aan de ogen en luchtwegen.

De afgelopen dagen hebben Brandweerzone Centrum en de interne brandweer van ArcelorMittal onderzocht hoe schadelijk die smog is. “Uit metingen blijkt dat de hoeveelheid zwaveldioxide onder 0,1 ppm per uur ligt”, zegt Jan Cornelis, woordvoerder van ArcelorMittal. “De Europese grenswaarde is 0,134 ppm, en daar zitten we onder. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Buurtbewoners die zich zorgen maken, kunnen nog steeds contact opnemen met ArcelorMittal via contact.belgium@arcelormittal.com. “Dan komt de brandweer bij hen thuis een meting doen”, zegt Cornelis. “Daarnaast voeren we de komende dagen drie keer per dag bijkomende metingen uit.”

De hinder duurt nog tot het einde van de week. Vanaf maandag is de ontzwavelingsinstallatie opnieuw operationeel.