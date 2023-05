Sluitingsdagen gemeentelijke diensten

De Roppebibliotheek is wegens dakwerken uitzonderlijk gesloten van 22 mei tot en met 25 mei. — © frmi

Het administratief centrum en de buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje sluiten zowel op donderdag als op vrijdag de deuren. Het containerpark en de bibliotheek zijn enkel op donderdag gesloten, vrijdag en zaterdag zijn beiden geopend.

Dakwerken

De Roppebibliotheek is wegens dakwerken wel uitzonderlijk gesloten van maandag 22 mei tot en met woensdag 25 mei. “Dus best je geleende boeken gewoon bijhouden en niet in de inleverbus steken”, aldus bibliothecaris Heidi Loozen. “We zorgen ervoor dat iedereen tot twee weken na de werken geen boete krijgt.” (frmi)