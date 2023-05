Laure Resimont haakt af door neusbreuk: gehavende Belgian Cats nemen het straks op tegen Servië

Emma Meesseman is deze week met de Belgian Cats in Servië actief. — © BELGA

Geen bondscoach Rachid Méziane bij de Belgian Cats. Méziane werkt momenteel met Villeneuve D’Ascq de Franse finale van de play-offs af. Bij Villeneuve D’Ascq geen Hind Ben Abdelkader. Zij sukkelt met een knieblessure maar zou klaar geraken voor het EK (15-25 juni) en met de Belgian Cats. In Servië is ook Julie Allemand niet van de partij. Zij werkt met ASVEL Lyon tegen … Villeneuve D’Ascq de finale af. Julie Vanloo en Kyara Linskens werden afgelopen weekend met BLMA Montpellier uitgeschakeld en kregen deze week recuperatie. Zij pikken volgende week bij de Cats aan. Ook niet in Servië is Laure Resimont. De forward liep op training een neusbreuk op, werd geopereerd en mag pas volgende week met een speciaal masker opnieuw aansluiten. Assistenten Pascal Angillis en Jill Lorent nemen deze week de coaching waar. De Belgian Cats vertrokken met dertien speelsters, waaronder onder meer Emma Meesseman, Antonia Delaere, Billie en Becky Massey en Maxuelle Lisowa, woensdag naar Belgrado. Ook met debutanten als Habibatou Bah, Julia Franquin, Emma Vindevogel en Bethy Mununga.

Selectie voor de match tegen Servië:

Habibatou Bah (Phantoms Boom), Nastja Claessens (ION Waregem), Antonia Delaere (Reyer Venezia), Julia Franquin (Liège Panthers), Serena-Lynn Geldof (Casademont Zaragoza), Ine Joris (Kortrijk Spurs), Maxuella Lisowa-Mbaka (Lucca), Becky Massey (Estudiantes Madrid), Billie Massey (Estudiantes Madrid), Emma Meesseman (Fenerbahce Istanbul), Bethy Mununga (Gheorghe), Elise Ramette (Cadi La Seu), Emma Vindevogel (ION Waregem)