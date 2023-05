Victor Campenaerts keert terug in koers in de Dauphiné, waar ook Thomas De Gendt start

Victor Campenaerts, al even buiten strijd, maakt in de Dauphiné zijn rentree in het peloton. Dat liet ploegleider Kurt Van de Wouwer weten aan Sporza. Ook Thomas De Gendt zal er starten. De Dauphiné vindt plaats van 4-11 juni.

Victor Campenaerts kwam zwaar ten val in de Bredene Koksijde Classic en liep daarbij een breuk in zijn lendenwervelkolom op. Zo zag Campenaerts een bruut einde komen aan zijn voorjaar. Sinds 17 maart is hij buiten strijd, maar op 4 juni zal hij zijn rentree in het peloton. “Victor is op hoogtestage en is klaar om terug in competitie te komen, hij begint terug in de Dauphiné”, vertelde ploegleider Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

“Ook Thomas De Gendt, die out was met een breuk in de hand, zal via de Dauphiné opbouwen naar de Tour”, klinkt het nog. De Gendt liep de handbreuk op in Parijs-Nice, maar maakte in de Ronde van Romandië zijn rentree en werd tweede in het bergklassement.

Nu werkt het duo volop vooruit naar de Dauphiné, een belangrijk doel voor Lotto Dstny.