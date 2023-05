Demir zet licht op groen voor afbraak Zwarte Markt in Tessenderlo: “Vandalen hadden vrij spel”

De Zwarte Markt in Tessenderlo was sinds begin jaren tachtig een grote overdekte tweedehandsmarkt. 37 jaar lang kon je er in de hallen terecht voor de meest uiteenlopende zaken, maar door corona moest de markt sluiten en werden de verouderde gebouwen verkocht. Het gebouw was vroeger een fabriek van Philips en is ondertussen sterk verloederd. Op het terrein bevindt zich ook asbest.

Het gaat om 14 ha gelegen in industriegebied. De bedoeling is om van de site een logistieke campus te maken met plaats voor 300 werkkrachten. De aannemer voert de sloopwerken uit voor een bedrag van 578.961,82 euro en Vlaanderen neemt 60 procent van dat bedrag op zich.

Minister Demir hoopt dat de werken snel kunnen starten. “De Zwarte Markt in Tessenderlo was een begrip in Limburg en zelfs tot ver daarbuiten, maar de site was sterk verloederd en vandalen hadden er vrij spel. Met deze afbraak wordt weer een verwaarloosde site opgekuist en krijgt ze een tweede leven. De ruimte biedt mogelijkheden die nu optimaal zullen worden benut. Bovendien zal het innovatieve project ook voor extra werkgelegenheid zorgen”, luidt het donderdag in een mededeling.