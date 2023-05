Miami Heat maakt verrassend komaf met Boston Celtics in eerste wedstrijd Eastern Conference Finals

Miami Heat heeft de eerste wedstrijd in de Eastern Conference Finals gewonnen. Het versloeg de Boston Celtics met 116-123, na een enorm sterk derde kwart. Een sterke Jimmy Butler was de dirigent bij Heat, dat nu het voordeel heeft in de best of seven.

Het was nochtans thuisploeg Boston Celtics dat het best aan de partij begon. Voor rusten sloegen de Cetlics een kloofje van negen punten op hun tegenstander: 66-57 was de stand halfweg. Marcus Smart was met negen assists de belangrijkste man in de eerste twee quarters.

Maar na de pauze kregen we een heel andere partij. Miami Heat kwam ijzersterk uit de kleedkamers. Knappe driepunters van Max Struss en Kevin Love bogen de achterstand om in een voorsprong. Een sterke Jimmy Butler was het manusje-van-alles bij Heat en dirigeerde z’n team naar een 25-46 in het derde kwart.

In het laatste kwart zette Boston Celtics nog alles op alles om terug te keren, maar de kloof die Heat in quarter drie sloeg was groot genoeg. 116-123 was de eindstand. Met die overwinning komt Miami Heat op een 1-0 voorsprong in de serie over zeven wedstrijden en veroveren daarmee het thuisvoordeel.