Straf: Thibaut Courtois deed wereldsaves tegen Manchester City met scheurtje in triceps

Thibaut Courtois speelde ondanks de 4-0-nederlaag tegen Manchester City een sterke wedstrijd in de terugronde van de halve finales van de Champions League. Volgens de Spaanse krant Marca speelde de Rode Duivel nochtans met een scheurtje in de triceps. Onze landgenoot zou die blessure opgelopen hebben in de competitiewedstrijd tegen Getafe vorig weekend.

In de eerste helft moest Courtois zich al twee keer gewonnen geven, maar pakte hij ook uit met twee straffe reddingen op pogingen van Erling Haaland. Tweemaal hield hij een kopbal van het Noorse fenomeen uit zijn doel. En ook in de tweede helft stond onze landgenoot pal bij de pogingen van Haaland. Het is sowieso geen sinecure om de aanvaller van Manchester City het scoren te beletten en dat Courtois het deed met een lichte blessure maakt het nog straffer.

De verwachting in Spanje is dat Courtois nu even niet meer in actie zal komen om te herstellen van zijn blessure. Voor Real staat er toch niets meer op het spel, de Spaanse landstitel moest het eerder al laten aan Barcelona.

