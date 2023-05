Mexicaanse vrouw krijgt zes jaar cel voor ombrengen verkrachter: “Het was mijn leven of dat van hem”

Een vrouw uit Mexico is woensdag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en twee maanden voor de moord op haar verkrachter. De rechtbank erkende weliswaar dat de vrouw handelde uit zelfverdediging, maar oordeelde dat ze buitensporig geweld had gebruikt.

De feiten dateren van 2021. Roxana N. (23) sloeg de man bewusteloos, wurgde hem, en probeerde dan zijn lichaam in stukken te snijden. Ze bewaarde het lichaam minstens 20 uur voordat ze het in een plastic zak op straat legde.

De rechtbank zei dat ze bij de veroordeling rekening hield met de “kwetsbaarheid van de vrouw als vrouw en als inheemse persoon”. De vrouw kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

“Het was mijn leven of dat van hem”, zei ze in een interview. “Ik wilde alleen mijn leven verdedigen tegen een verkrachter”, klonk het. De alleenstaande moeder uit de stad Oaxaca, die steun krijgt van vrouwenorganisaties, zei te hebben gehandeld uit angst. Ze had al negen maanden in voorarrest gezeten voor ze werd vrijgelaten voor de duur van het proces.

