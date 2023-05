“Baby en kinderen die vermist waren na vliegtuigcrash in Colombiaanse jungle gevonden”

De drie kinderen en een baby die al 17 dagen vermist waren in het Amazonewoud in Colombia, zijn levend teruggevonden. Dat maakte president Gustavo Petro woensdag bekend, al hebben reddingsteams dat nog niet bevestigd.

Al sinds 1 mei werden de kinderen van 13, 9 en 4 jaar en de baby van 11 maanden, allemaal uit één gezin van het inheemse Witoto-volk, vermist. Hun vliegtuig met nog drie volwassenen aan boord – hun 33-jarige moeder, de piloot en de copiloot die een inheemse leider was – was toen gecrasht. De Cessna 206 was boven het regenwoud van de radar verdwenen in de omgeving van de stad San José del Guaviare.

Meteen zetten de hulpdiensten een grootschalige zoekactie op poten, waarbij ook een vliegtuig werd ingezet, maar pas afgelopen maandag konden reddingswerkers de moeilijk toegankelijke plaats van de crash bereiken. Maandag en dinsdag vonden ze de lichamen van de drie volwassenen, zo maakte de civiele bescherming eerder bekend.

Meer dan honderd militairen en speurhonden werden ingezet in de zoektocht naar de vier kinderen. Verschillende vondsten – onder andere een geïmproviseerde schuilplaats, een kinderschaar, schoeisel, fruit waarvan enkele dagen eerder gegeten leek en een babyfles op een andere plaats dan het wrak – wezen op zeker één overlevende.

Een boodschap van de grootmoeder van de kinderen werd afgespeeld via luidsprekers aan de helikopters die de kinderen probeerden te lokaliseren. Ze riep haar kleinkinderen daarin op tot kalmte omdat het leger naar hen op zoek was. De zoektocht werd echter bemoeilijkt door zware regenval en stormen.

Uiteindelijk maakte Gustavo Petro woensdag bekend dat alle vier de kinderen gevonden waren. “Na zware zoekacties van onze strijdkrachten hebben we de vier kinderen die op 1 mei in het zuiden van het land bij de vliegtuigcrash zijn verdwenen, levend teruggevonden”, zei hij op Twitter.

Dat is nog niet bevestigd door de reddingsteams ter plaatse. De betrokken luchtvaartmaatschappij zegt dat het hoopt dat het nieuws klopt, maar dat het de zoektocht samen met het leger, de luchtmacht en de vader van de kinderen voortzet tot het zeker is dat de berichten juist zijn. Ook de familie heeft naar eigen zeggen nog geen zekerheid. Volgens de grootmoeder van de kinderen hebben de autoriteiten nog niet met hen gecommuniceerd en vernam ze het nieuws via de president en de media.

Aanvankelijk meldden presidentiële bronnen dat de kinderen opgevangen werden door de nationale marine, maar het kabinet van de president gaf later toe dat het leger nog geen contact had gehad met de minderjarigen. Ze zouden gevonden en aan boord van een boot zijn gebracht door een lokale schipper, waarna het Colombiaanse instituut voor gezinswelzijn (ICBF) werd ingelicht, dat op zijn beurt de president op de hoogte bracht. De lokale gemeenschap vertelde ook aan een piloot van luchtvaartmaatschappij Avianline Charters dat de boot met de kinderen op weg is naar de stad Cachiporro, “wat ons een enorme vreugde in ons hart geeft” als het klopt, klinkt het in een verklaring van de maatschappij. Een onweer bemoeilijkt echter de communicatie en kan de evacuatie vertragen.

Volgens de informatie van het ICBF verkeren de kinderen in goede gezondheid en hebben ze slechts enkele schrammen, aldus het kabinet van de president. Het ICBF stuurde al teams uit naar het gebied om de kinderen te begeleiden.

Over hoe de kinderen meer dan twee weken konden overleven, zijn nog geen details bekend. Blu Radio meldt dat Lesly Jacobombaire Mucutuy (13), de anderen – Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4) en Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 maanden) – in leven wist te houden.

De precieze oorzaak van de vliegtuigcrash is nog niet bekend. Vlak voor de Cessna van de radar verdween, had de piloot volgens de Colombiaanse burgerluchtvaartautoriteit gewag gemaakt van motorproblemen. Het leger verspreidde beeld van het wrak, waarop te zien is hoe het vliegtuig verticaal, met de neus naar beneden, in het woud terecht was gekomen.

In het regenwoud was het etiket van een haarband gevonden. — © AFP