Politie van New York relativeert “bijna catastrofale achtervolging” van prins Harry en Meghan door paparazzi

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zeggen dat ze in de Verenigde Staten achtervolgd zijn door paparazzi. Een woordvoerder van de prins spreekt van een “bijna catastrofale achtervolging”. Maar de politie van New York heeft dat woensdagavond gerelativeerd.

Meghan, haar moeder en prins Harry bij het begin van de avond — © Getty Images Ms. Foundation for

Het incident vond plaats nadat Meghan en Harry dinsdag een prijsuitreiking in New York hadden bijgewoond waar Meghan een prijs won voor “Woman of Vision”. Ze moedigde in haar speech vrouwen aan om te vechten voor gelijkheid.

Na het evenement werden Harry en Meghan achtervolgd door “een groep zeer agressieve paparazzi”, aldus de woordvoerder van Harry.

“Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten van de NYPD (New York Police Department),” zei de woordvoerder van Harry in een verklaring aldus Reuters.

Volgens TMZ zou het trio vertrokken zijn in een SUV maar zou die aan de kant zijn gegaan tijdens de achtervolging zodat het trio in een New Yorkse taxi kon springen. Volgens de woordvoerder zouden er zo’n zes wagens met paparazzi achter hen hebben aangereden en zouden ze de verkeersregels hebben overtreden. Ze reden op de stoep, door het rood en in een eenrichtingsstraat.

In een verklaring bevestigde het New York Police Department (NYPD) dat er een incident heeft plaatsgevonden en zei het dat talrijke fotografen “het vervoer (van Harry en Meghan, nvdr) moeilijk hebben gemaakt”.

Twijfels

Maar twee New Yorkse politiefunctionarissen hebben intussen aangegeven niet te geloven dat de achtervolging “bijna catastrofaal” was afgelopen. Ze spreken wel van een “nogal chaotische scène”. De burgemeester Van New York Eric Adams vertelde dat twee agenten “gewond hadden kunnen raken” en dat het “verschrikkelijk zou zijn om een onschuldige omstander te verliezen tijdens een achtervolging als deze”. Toch heeft Adams ook twijfels bij de duur van de achtervolging.

“Het is moeilijk te geloven dat een achtervolging met hoge snelheid twee uur zou duren. Al gaf hij aan dat een tien minuten durende achtervolging ook al uiterst gevaarlijk en traumatiserend voor de betrokkenen zou zijn. Het echtpaar, dat bij een vriend verbleef tijdens de trip in New York, was geschrokken maar bleef verder ongedeerd.

De taxichauffeur die het drietal oppikte vertelde dat ze hoogstens 10 minuten in zijn auto hadden gezeten. “Ik denk niet dat ik het een achtervolging zou noemen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in gevaar was”, zei de chauffeur, Sukcharn Sing, aan The Washington Post. “Het was geen achtervolging zoals in de films. Ze waren stil en leken bang maar het is New York, het is veilig.” Singh zei wel dat hij de indruk had gekregen dat ze al voordien achtervolgd waren geweest door de paparazzi.

Het incident doet meteen denken aan de achtervolging die prinses Diana, de moeder van Harry, in Parijs het leven kostte. Diana overleed in augustus 1997 in een tunnel bij de Pont de l’Alma toen ze zelf ook achtervolgd werd door paparazzi op de motor. Harry was toen 12 jaar oud.

Stalker

Harry en Meghan zouden eerder deze week ook al problemen hebben gehad, deze keer met een stalker. Er zou een man gearresteerd zijn vlakbij hun huis, meldt TMZ.

Een vertegenwoordiger van de Santa Barbara County Sheriff’s Office vertelde dat ze maandagochtend, rond 2 uur, een telefoontje kregen van beveiligingsmedewerkers van Harry en Meghan’s Montecito mansion in verband met een man die in de buurt van het pand stond.

Het zou gaan om een zeker Kevin Garcia Valdovinos, een 29-jarige man. De politie hield de man aan voor stalking. Valdovinos werd later vrijgelaten op een borgsom van 2.500 dollar.

Het is onduidelijk of Harry en Meghan thuis waren op het moment van het incident, maar het is niet de eerste keer dat een indringer in of bij hun huis is gearresteerd.