OVERZICHT. Dit is gesloten op Hemelvaart en brugdag, dienstregeling openbaar vervoer aangepast

Donderdag is het Hemelvaart, vrijdag is een brugdag tussen de feestdag en het weekend. Wat betekent dat voor het openbaar vervoer en waar kan je voor een gesloten deur staan?

Donderdag geldt bij de NMBS de zondagsregeling. Vrijdag is er een aangepaste dienstregeling en rijden sommige P-treinen niet, net als één op de twee S5-treinen Mechelen - Brussel-Schuman - Edingen/Geraardsbergen. Op vrijdag zijn de loketten in de stations ook geopend volgens de dienstregeling op zondag.

De bussen van De Lijn volgen op Hemelvaart de zondagsdienstregeling. Vrijdag wordt volgens de gewone weekdienst gereden, aldus De Lijn. Reizigers kunnen hun route plannen via de website of via de app van De Lijn.

Heel wat lokale besturen maken de brug vrijdag niet, aldus de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De continudiensten zoals woonzorgcentra, politie, brandweer en ziekenhuizen zijn uiteraard gewoon geopend. Wat betreft afvalophaling en vrijetijdsdiensten roept de VVSG op om de website van de gemeente of van de concrete dienst of voorziening te raadplegen. Wat betreft de kinderopvang is er ook geen algemene regel.

Bpost meldt dat op donderdag, een feestdag, geen post en pakjes bedeeld worden. Maar vrijdag is een gewone werkdag: brieven en pakjes worden besteld en de postkantoren zijn open.

Bankenfederatie Febelfin meldt dat banken normaal gezien gesloten zullen zijn gedurende het volledige verlengd weekend.

De supermarkten zullen donderdag dicht blijven wegens de wettelijke feestdag, met uitzondering van winkels die op feestdagen geopend zijn. Vrijdag kunnen klanten weer op de normale openingstijden terecht voor hun weekendinkopen.