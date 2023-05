Picasso verstopte een hondje met een strik in meesterwerk

Het Guggenheim-museum in New York huist momenteel vroege werken van Pablo Picasso, in de tentoonstelling Young Picasso in Paris. Ter voorbereiding daarvan restaureerden en onderzochten specialisten een jaar langLe Moulin de la Galette (1900). Dat schilderij wordt beschouwd als een van de eerste meesterwerken van de Spaanse kunstenaar, dat hij als negentienjarige schilderde kort nadat hij voor het eerst in Parijs was aangekomen. Het toont feestvierders in de bekende danszaal die ook al afgebeeld was door artiesten als Renoir en Van Gogh.

© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York © Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

Tijdens de restauratie van Picasso’s werk werd opgehoopt vuil en een niet-originele verkleurde vernislaag verwijderd, waardoor onder meer de kleuren beter uit de verf komen. De behandeling onthulde ook “eerder verborgen subtiliteiten”. Guggenheim-conservator Julie Barten had “een heel sterk gevoel” dat iets overschilderd was onderaan op het schilderij.

Een scan met röntgenfluorescentie toonde wat onder de bovenlaag zat: een schoothondje met een rode strik, op een stoel aan de tafel. De rosbruine King Charles spaniel met vlinderdas was haastig bedekt met streken donkerbruine verf.

“Zou onze kijk compleet veranderd hebben”

© Guggenheim Museum, Elena Basso, Silvia Centeno, John Delaney © 2023 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

Experts vermoeden dat Picasso de hond overschilderde omdat het dier, met zijn levendige gezicht en strik, de aandacht te veel afgeleid zou hebben van de dansende figuren. “Het zou de show gestolen hebben”, vertelt conservator Barten aan CNN. “Het zou de manier waarop het publiek naar het schilderij kijkt compleet veranderd hebben”, zegt ook curator Megan Fontanella aan Reuters. “Je zou dit schattige hondje in de voorgrond gezien hebben, bijna recht naar de bezoeker kijkend, met een prachtige rode strik.”

Maar ook zonder röntgenstralen kunnen bezoekers nu anders van het schilderij genieten. “Als je goed kijkt, zie je nog een geest van de hond die blijven hangen is”, aldus Barten. “Er komt wat rode verf door, en als je van dichtbij kijkt, kun je de ogen en de oren zien.”

“De contouren van zijn kop bleven zichtbaar en hij liet nog hints van de onderliggende kleuren doorschijnen. Picasso richtte meer aandacht op de figuren en de ruimte door de hond te elimineren, maar hij liet zichtbare aanwijzingen achter van de verandering van compositie, wat een veelvoorkomende praktijk zou worden voor de kunstenaar”, legt het Guggenheim uit in een persbericht.