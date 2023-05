Achtjarig meisje overlijdt in hechtenis bij Amerikaanse grenswacht

In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een 8-jarig meisje in hechtenis bij de grenswacht overleden. De toedracht van het overlijden wordt onderzocht.

Het meisje kende “een medisch noodgeval” toen ze met haar familie in hechtenis werd gehouden in Harlingen, in het uiterste zuiden van Texas aan de grens met Mexico, zei de grenswacht in een verklaring. “De hulpdiensten werden opgeroepen naar het grenswachtstation en ze brachten haar naar het lokale ziekenhuis waar ze dood werd verklaard.”

De dienst intern toezicht van de grenswacht is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Daarnaast is het incident ook gemeld aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waaronder de grenswacht valt.

Het zou gaan om het eerste overlijden van een minderjarige in hechtenis bij de grenswacht sinds 2019. Toen veroorzaakte de dood van een 16-jarige jongen uit Guatemala heel wat kritiek op het strenge migratiebeleid van de toenmalige president Donald Trump.