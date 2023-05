“Het blijft droog met maxima in de buurt van 15 of 16°C”

Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het blijft in Limburg overal droog.

Donderdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het blijft in Limburg overal droog.

De temperatuur loopt op naar een maximum in de buurt van 15 a 16°C. Dat is nog altijd wat aan de lage kant voor deze tijd van het jaar. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht.

De nacht naar vrijdag verloopt wat minder koud dan de voorgaande. Het wordt niet kouder dan 6 tot 7°C.

