Ruim 1.100 jaar oude Hebreeuwse bijbel verkocht voor recordbedrag van 38,1 miljoen dollar

In New York is de Codex Sassoon, een manuscript met alle 24 boeken van de Hebreeuwse bijbel uit de late negende tot vroege tiende eeuw, verkocht voor een recordbedrag van 38,1 miljoen dollar. Het wordt daarmee het meest waardevolle manuscript dat ooit op een veiling is verkocht, meldt veilinghuis Sotheby’s.

De Codex Sassoon werd gekocht door ambassadeur Alfred H. Moses uit Washington DC en een familie in naam van een Amerikaanse organisatie, American Friends of ANU, en wordt geschonken aan het ANU Museum of the Jewish People in Tel Aviv. Er was nog een andere bieder, die zich gewonnen gaf na een biedingsstrijd van vier minuten.

De recordprijs overtreft het bedrag van de verkoop van het manuscript Codex Leicester van Leonardo da Vinci, dat in 1994 30,8 miljoen dollar opbracht.

De Hebreeuwse bijbel bestaat uit 792 pagina’s en is lange tijd een van de hoekstenen geweest van beschavingen en gemeenschappen over de hele wereld. Het is het meest invloedrijke boek in de menselijke geschiedenis, stelt Sotheby’s.