Manchester City veegt de vloer aan met Real Madrid en staat na glansrijke prestatie in de finale van de Champions League

Na de heenmatch in Madrid werd er veel geschreven over de manier waarop Haaland eigenhandig uit de wedstrijd werd gehouden door ene Antonio Rüdiger. Maar de Duitser moest in Manchester toekijken vanop de bank. Carlo Ancelotti gaf namelijk opnieuw de voorkeur aan Eder Militao.

De openingsfase in een zinderend Etihad Stadium was overduidelijk voor de thuisploeg, Real had het bijzonder moeilijk om uit de omknelling te raken. Dat het amper 22% (!) balbezit had, was een serieus teken aan de wand. Het leek dan ook slechts een kwestie van tijd wanneer de 1-0 uit de lucht zou vallen. Vlak voor het kwartier vond Grealish het hoofd van Haaland, de Noor knikte echter op Courtois, die een handvol minuten later zijn ware klasse moest etaleren op een nieuwe poging. Tegenvoets duwde hij de kopbal van Haaland buiten.

Deksel op de neus na tegenprik

Voor de tweede keer uitstel van executie, want na een haarfijne pass tussendoor van Kevin De Bruyne, had Bernardo Silva te veel ruimte in de Madrileense zestien. De Portugees kon Courtois wél verschalken. Van het kastje naar de muur heet dat dan.

Na een collectieve bespreking bij Real wisten de Spanjaarden zich richting het halfuur iets meer in de match te knokken. Toni Kroos deed alle blauwe harten plots opschrikken met een verschroeiend schot dat op de dwarsligger uiteenspatte.

Het zou slechts een kleine opflakkering zijn, want City reageerde met een nieuwe tegenstoot. Gündogan werd aanvankelijk nog gestuit, Silva kopte in de herneming in een leeg doel binnen: 2-0. City meer dan ooit op weg naar de finale.

Rustigere tweede helft

Real kwam met frisse moed uit de kleedkamers en versierde meteen een grote mogelijkheid. Een vrije trap van David Alaba werd door Ederson nog net vanonder de lat gehaald. Maar die goeie kans zette geen remontada in beweging. Hoewel de Spanjaarden meer de bal hadden in vergelijking met de eerste helft, verdween het tempo snel uit de partij. City beliep alles uitstekend en kwam niet in de problemen.

Op enkele tegenstoten van de thuisploeg werd de score dan toch nog verder uitgebreid. Haaland geraakte eerst opnieuw niet voorbij Courtois, die met een uitstekende voetveeg de 3-0 belette. Al was het nadien wel prijs. Een stilstaande fase van De Bruyne zorgde ervoor dat Eder Militao het leer via zijn lichaam in eigen doel deed caprioleren. Boeken helemaal toe.

De Bruyne mocht onder luid applaus gaan rusten en de Rode Duivel zag hoe invaller Julian Alvarez de ultieme kers op de taart mocht zetten met de zware, maar vooral verdiende 4-0. Op 10 juni wacht er een clash met het Inter van Romelu Lukaku in het Turkse Istanbul.

