Primoz Roglic kwam opnieuw ten val in Giro, maar heeft “geen noemenswaardige blessures”

Roglic ging op zo’n zeventig kilometer van de finish van de elfde etappe samen met rozetruidrager Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en enkele ploegmaats tegen de grond in een gladde bocht. Volgens Thomas, die Roglic na de finish was gaan opzoeken, had de Sloveen last van een vleeswonde. “Ik zag hem na de finish en zijn heup zag er niet mooi uit”, zei de Brit woensdagavond.

Volgens Jumbo-Visma, de ploeg van Roglic, heeft de Sloveen echter geen ernstige blessures opgelopen: “Het is pech dat Primoz vandaag betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt”, stelt ploegleider Addy Engels in officiële communicatie van de ploeg.

Roglic blijft de tweede plaats in het algemene klassement bezetten, op twee seconden van rozetruidrager Thomas.