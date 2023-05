Open Vld wil koepels ter verantwoording roepen over leesvaardigheid

Op het vlak van begrijpend lezen zijn Vlaamse leerlingen er de laatste jaren opnieuw sterk op achteruitgegaan. Ten opzichte van 2006 hebben ze een leesachterstand opgelopen van tien maanden, blijkt dinsdag uit het internationaal onderzoek PIRLS.

“We hebben niet gewacht op deze cijfers om in te grijpen”, verzekerde Weyts woensdag. “We inspireren ons op de Ierse aanpak. Zij hebben een project op tien jaar.”

Gwendolyn Rutten van Open Vld vroeg om de resultaten per onderwijskoepel bekend te maken. “Dan kunnen we misschien eindelijk het debat over de didactiek opstarten”, zei ze. “Wij kunnen wel de methodes aanreiken, maar we kunnen niet verplichten om die te gebruiken. De koepels bepalen de didactiek. We zien nu al dat er scholen tegen hen in gaan en het heft in eigen nemen. Roep de koepels elke maand bij u en laat hen maand na maand tonen wat de vooruitgang is”, zei ze aan de minister.

Te hoge verwachtingen

Weyts wees erop dat hij zelf de data per koepel niet heeft. “Die moet u gaan vragen bij de onderzoekers”, zei hij. Loes Vandromme van cd&v benadrukte dat leerlingen onderling meer verschillen dan scholen van elkaar. “Het doet er eigenlijk niet toe tot welke koepel scholen behoren”, zei ze.

Hannelore Goeman van Vooruit vond dat de minister te veel verwacht van de taalscreening in het kleuteronderwijs en van de Vlaamse toetsen. “Tests zijn een thermometer, maar geen medicijn”, zei ze. Goeman riep op om te beginnen bij het personeelstekort in het onderwijs. “Want hoe moeten de leerkrachten met de resultaten van die tests aan de slag als ze gewoon geen tijd hebben?”, vroeg ze. Dat vond ook Kim De Witte van PVDA: “Geen enkele maatregel zal werken als er te weinig leerkrachten voor de klas staan.”

De minister herhaalde in het parlement dat de helft van de leertijd in het lager onderwijs volgens hem aan Nederlands en wiskunde moet worden besteed.

“Alsof dat ons zou redden”, reageerde Elisabeth Meuleman van Groen. “Als we het onderwijs tot die twee vakken gaan verengen en niet meer inzetten op kennis in de brede zin, gaat dat ten koste van het begrijpend lezen.”

Jan Laeremans van Vlaams Belang, ten slotte, verklaarde zich bereid om een breed akkoord te maken in het parlement om het probleem op te lossen. “We denken inderdaad dat je zoals in Ierland een tienjarenplan moet maken. Je krijgt het niet opgelost in deze legislatuur en wellicht ook niet in de volgende”, besloot hij.