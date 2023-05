Bestuurder veroorzaakt kettingbotsing wanneer hij abrupt stopt voor verdwaalde schildpad

Een 34-jarige bestuurder veroorzaakte dinsdagochtend een kettingbotsing op een snelweg in Florida toen hij abrupt stopte om een verdwaalde schildpad te helpen. Een zestal voertuigen konden nog op tijd stoppen, voor een vrachtwagenchauffeur was het te laat. Hij kon met geluk de bange schildpad ontwijken, maar raakte wel enkele wagens voor hij tot stilstand kwam. Walton County Sheriff’s Office waarschuwt nu andere bestuurders om niet hetzelfde te doen: “We weten dat er geen kwade bedoelingen zijn, maar je kan jezelf of anderen levensgevaarlijke verwonden.”