Als de trend zich voortzet, bereikt het aantal opgaves in de Giro donderdag of vrijdag de kaap van de veertig. Grote boosdoener is uiteraard Covid-19, dat opnieuw door het peloton raast. Welke lessen moeten organisatoren hier nu uit trekken? Wat met de Tour straks? “Ventilatie en mondmaskers in drukke zones kunnen een wezenlijk verschil maken.”