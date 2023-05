Tadej Pogacar is zijn heerlijke zelve en geeft update over revalidatie: “Het harde werk in mijn keuken en tuin gaat verder”

Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik hebben we Tadej Pogacar niet meer in het peloton gezien. De Sloveen van UAE liep een breukje op in zijn linkerpols en werkt sindsdien aan zijn herstel richting zijn volgende doel: de Ronde van Frankrijk. Op Instagram gaf hij alle fans alvast een blik achter de schermen.

Pogacar moest in La Doyenne de strijd aangaan met wereldkampioen Remco Evenepoel, maar zover kwam het die dag niet. De Sloveen ging tegen het asfalt en zou later geopereerd worden aan zijn pols in het ziekenhuis van Genk. Voor Luik-Bastenaken-Luik reed hij alle concurrentie aan flarden met onder meer winst in Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Datzelfde hoopt de 24-jarige van Team UAE deze zomer nog eens over te doen in Frankrijk. Dat Pogacar niets aan het toeval overlaat, laat hij ons nu zien.

“Eindelijk kan ik een update geven over mijn dagelijks leven”, begint Pogacar op Instagram. “De afgelopen twee weken gingen me goed af. Ik heb Monaco en de verdere omgeving verkend, hard gewerkt op de rollen en mijn pols verzorgd. Helemaal geen saai leven. Het mooiste is dat ik Urska Zigart (zijn vriendin, red.) kan volgen en haar kan aanmoedigen in Sp️anje. Ik zal jullie allemaal laten weten van zodra ik weer buiten op de fiets zit. Maar voor nu gaat het harde werk door in mijn keuken en tuin”, aldus de goedgeluimde Sloveen.