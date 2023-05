Wallonië maakt 30 miljoen euro vrij voor studentenhuisvesting

Net als in Vlaanderen wordt het in Wallonië voor veel studenten steeds moeilijker om een (betaalbare) studentenwoning te vinden. Twee decreten willen de situatie helpen verbeteren. In een eerste tekst wordt de studentenhuurovereenkomst gewijzigd zodat die overeenkomst zonder opzeg kan eindigen aan het einde van de afgesproken termijn. Daarnaast worden verhuurders verplicht een weigering van huisvesting te motiveren en wordt het bedrag van de huurgarantie vastgelegd op twee maanden huur.

Het tweede decreet machtigt universiteiten en hogescholen om zelf acties te ondernemen rond het creëren en verhuren van huisvesting specifiek voor studenten, met name door het activeren van sociale huisvestingsactoren en het aanmoedigen van innoverende partnerschappen, in het bijzonder dan de vastgoedoperatoren en actoren uit de academische wereld.

“Zijn alle problemen daarmee opgelost? We moeten het doen met het geld dat we hebben terwijl we pragmatische oplossingen moeten proberen te vinden. Dat is wat we doen”, aldus minister Collignon.