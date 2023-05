Giro verliest met Geoghegan Hart alweer een favoriet, Ineos overschouwt de schade: “Tao was in de vorm van zijn leven”

“Een simpele bocht”, noemde Ineos-directeur Rod Ellingworth het. En toch ging bijna de voltallige Ineos-ploeg tegen de grond in de afdaling van de Colla di Boasi. Roze trui Geraint Thomas kon meteen weer verder. Tao Geoghegan Hart ligt uit de Giro. “Heel teleurstellend. Tao was in de vorm van zijn leven.”

Tao Geoghegan Hart gaf een openhartig interview op de voorbije rustdag in de Giro. Hij vertelde tegenover de Cycling Podcast over de gevaren van het wielrennen. “De enige vergelijking die je kan maken is de Isle of Man Tourist Trophy, waar een beangstigend aantal deelnemers nooit meer thuiskomt (266 deelnemers hadden door de jaren heen een dodelijk ongeval, red.). In het wielrennen zijn er zoveel dingen die je niet kan controleren, veel meer dan in andere sporten.”

Twee dagen later ligt Geoghegan Hart als derde in het algemeen klassement uit de Giro. In de afdaling van de Colla di Boasi ging hij samen met Alessandro Covi, Primoz Roglic en ploegmaats Geraint Thomas en Pavel Sivakov tegen de grond. Hart was de enige die niet meer opstond. Toen Jumbo-renner Koen Bouwman vroeg of hij op enige manier kon helpen, gaf de Ineos-renner aan dat hij vreesde voor een beenbreuk. Een ambulance bracht Hart naar het ziekenhuis van Genua.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan de Ineos-bus druppelden de renners na de finish één na één binnen. Sivakov als laatste, met zichtbare schaafwonden aan de heup. Teamdirecteur Rod Ellingworth overschouwde de schade: “Wat een rare dag. Het zag er zo’n simpele bocht uit. Een simpele val ook. Maar de fiets van Tao schoot gewoon van onder hem uit. Doodjammer, want hij was in de vorm van zijn leven. Hoe hij zich voelde, de manier waarop hij praat met de jongens in de bus… Tao haalt in een ronde altijd een heel constant niveau, ongeacht of hij kopman is of niet. Er was geen reden om te denken dat het nu anders zou zijn.”

“Ongelofelijk wat er in deze Giro allemaal op ons afkomt. Iemand vertelde me dat ik voor een mens van vijftig jaar nog maar weinig grijs haar heb. Op het einde van deze Giro zou dat helemaal anders kunnen zijn. Soms is dat ook de schoonheid van de sport: een reis van drie weken waarin je geen enkel moment kan relaxen.”

Na het uitvallen van Hart wordt roze trui Geraint Thomas uiteraard eerste en enige kopman bij Ineos: “We hadden twee Britse renners die uitstekend samenwerkten”, aldus Ellingworth. “Dat was speciaal. Maar nu is het alles op ‘G’.”

Geoghegan Hart verliest een uitstekende kans om de Giro voor de tweede keer te winnen. Zonder twijfel een zware klap, maar in de Cycling Podcast vertelde hij maandag nog hoe hij ondertussen geleerd heeft om met tegenslagen om te gaan. “Als wielrenner moet je kunnen aanvaarden dat de dingen niet gaan zoals je wil. Van een lekke band als vijftienjarig rennertje tot een zware crash als prof. Als je als renner gelukkig wil zijn, moet je van die momenten afstand kunnen nemen. Ik heb geweldige mensen rond me heen, een geweldige vriendin. Je moet buiten het wielrennen een normaal functionerend mens zijn, anders kan je nooit van wielrennen genieten.”