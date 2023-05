Valentine Dumont scherpt haar Belgisch record op 400 meter vrije slag aan in Barcelona

Valentine Dumont heeft woensdag op de Mare Nostrum-meeting in Barcelona haar Belgisch record op de 400 meter vrije slag aangescherpt. Ze tikte in de finale als tweede aan in 4:08.81 en deed daarmee zestig honderdsten af van de 4.09.41 die ze op 11 augustus 2020 in Rome zwom. De Canadese Ella Jansen won in 4:08.28.