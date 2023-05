Brentford-spits Ivan Toney wordt maar liefst acht maanden geschorst na inbreuken op gokreglement

Brentford-aanvaller Ivan Toney is met onmiddellijke ingang voor acht maanden geschorst van alle voetbal- en voetbalgerelateerde activiteiten wegens het overtreden van verschillende gokregels. De Engelse voetbalbond (FA) maakte het nieuws woensdag bekend.

De 27-jarige Toney werd enkele maanden geleden aangeklaagd door de Engelse voetbalbond voor het veelvuldig overtreden van de gokregels. De aanvaller werd beschuldigd van in totaal 262 overtredingen van FA Rule E8 tussen 25 februari 2017 en 23 januari 2021. Begin deze maand bekende de Engelsman, in het merendeel van deze zaken, ook schuld.

Toney, die onlangs zijn debuut maakte voor de nationale ploeg, krijgt als straf een schorsing van acht maanden opgelegd wat inhoudt dat hij tot en met 16 januari 2024 niet mag voetballen. De laatste vier maanden van zijn schorsing mag hij wel opnieuw meetrainen bij zijn club Brentford. Verder dient hij ook een boete van 50.000 pond (omgerekend 57.600 euro) te betalen.

Onderneemt club actie?

Bij Brentford wilden ze nog niet te veel kwijt over de beslissing van de FA. “Brentford FC wacht momenteel op de publicatie van de schriftelijke redenen van de onafhankelijke regelgevende commissie. Wij zullen deze bestuderen alvorens onze volgende stappen te overwegen”, aldus de club in een eerste reactie op hun website.

Ivan Toney was dit seizoen één van de absolute sterkhouders bij ‘The Bees’. In 33 wedstrijden in de Premier League scoorde hij maar liefst twintig keer en deelde hij vier assists uit.