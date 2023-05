Axel De Lie zag broer Arnaud zwaar vallen in eerste profkoers waarin ze samen reden: “Ik had moeite om in slaap te geraken”

Het had een heuglijke week moeten worden voor de familie De Lie. Arnaud (21) begon in bloedvorm aan de Vierdaagse van Duinkerke en voor het eerst koerste hij er bij de profs samen met zijn oudere broer Axel (24). Alleen liep het dinsdag in de openingsrit faliekant af. Arnaud kwam in volle sprint zwaar ten val en liep daarbij meerdere breuken op. Axel moest woensdag zonder zijn broer verder. “Dit was niet leuk om te zien. Normaal heeft Arnaud alleen maar schaafwonden als hij valt.”